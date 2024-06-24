الثلاثاء 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر داو جونز يغلق عند أعلى مستوى في شهر

منذ ساعة واحدة
مؤشر داو جونز

مؤشر داو جونز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاثنين وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى في شهر وسط اتجاه بين المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإضافة‭‭ ‬‬تلك الأقل أداء، مراهنين على تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا التي قادت مكاسبها الضخمة موجة الصعود هذا العام.

وبحسب البيانات الأولية خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 15.73 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 5448.89 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 190.19 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 17499.17 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.99 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 39408.32 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة تنشر مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة عبر الإنترنت
خريطة جنوب السودان
السودان.. مقتل 17 شخصاً في هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية
علم الأردن
الأمن الأردني يعلن تفجير مواد ناسفة عثر عليها في مستودع تجاري

الأكثر قراءة

النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
مطار رفيق الحريري الدولي
أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار
طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
اتحاد النقل الجوي في لبنان يرد على تقرير "التلغراف"