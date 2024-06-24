المؤشر داو جونز يغلق عند أعلى مستوى في شهر

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاثنين وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى في شهر وسط اتجاه بين المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإضافة‭‭ ‬‬تلك الأقل أداء، مراهنين على تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا التي قادت مكاسبها الضخمة موجة الصعود هذا العام.

وبحسب البيانات الأولية خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 15.73 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 5448.89 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 190.19 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 17499.17 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.99 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 39408.32 نقطة.