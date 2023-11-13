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المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يغلق على انخفاض طفيف

منذ 37 دقيقة
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة اليوم الاثنين على انخفاض طفيف في الوقت الذي يحبس فيه المستثمرون أنفاسهم ترقبا لصدور بيانات مهمة للتضخم قد تقدم أدلة على المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

وبعد أن شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قويا يوم الجمعة، حولت الأسواق تركيزها اليوم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوها صباح غد الثلاثاء. ويتوقع الاقتصاديون زيادة 3.3 بالمئة لشهر أكتوبر تشرين الأول، انخفاضا من 3.7 بالمئة في سبتمبر أيلول. لكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عن الشهر السابق.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.03 نقطة أو 0.09 بالمئة ليغلق عند 4411.51 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 30.36 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 13767.74 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.76 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 34332.86 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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