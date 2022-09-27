المؤشر ستوكس الأوروبي يفتح على ارتفاع

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات والمواد الأساسية بعد عمليات بيع سريعة استمرت ثلاثة أيام بفعل مخاوف من الركود العالمي، بينما تصدرت شركة المدفوعات الإيطالية نيكسي المؤشر القياسي على خلفية كشفها عن توقعات قوية لأنشطتها التجارية.

وصعد المؤشر 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد خسر 4.8 بالمئة في الجلسات الثلاث الماضية بعد بيانات متشائمة عن النشاط الاقتصادي في المنطقة وتشديد السياسة النقدية من جانب عدة بنوك مركزية عالمية، ما أدى إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، مع صعود مؤشر شركات صناعة السيارات والموارد الأساسية بما يقرب من واحد بالمئة لكل منهما.

وكسب المؤشر الإيطالي 0.5 بالمئة، ليعزز انتعاشه بعد فوز ائتلاف يميني بقيادة جورجيا ميلوني بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية.

وأشارت وكالة موديز أمس الاثنين إن نتائج الانتخابات الإيطالية قللت من حالة الضبابية السياسية، لكن خيارات التحالف بشأن السياسة النقدية للبلاد لا تزال غير واضحة.

وارتفعت أسهم نيكسي 6.2 بالمئة بعد أن قالت شركةالمدفوعات إنها قدرت تحقيق فائض نقدي بنحو 2.8 مليار يورو (2.70 مليار دولار) في 2023-2025 يمكن استخدامه لاغتنام فرص الاندماج والاستحواذ أو إعادة رأس المال للمساهمين عن طريق إعادة الشراء و توزيعات الأرباح.