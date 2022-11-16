المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع بفعل هبوط مرسيدس

أوقف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الأربعاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام متتالية بقيادة خسائر تكبدها سهم مجموعة مرسيدس بنز في حين ضغطت توقعات قاتمة من شركة تارجت الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة على أسهم شركات تجارة التجزئة في المنطقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا واحدا بالمئة. وتراجعت أسهم قطاع السيارات 3.7 بالمئة لتسجل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ حوالي سبعة أسابيع.

وهوى سهم مرسيدس بنز 6.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية الأسعار على بعض طرزها في الصين بسبب تحول الطلب في السوق إلى السيارات الكهربائية المتطورة.

وانخفض قطاع تجارة التجزئة 3.4 بالمئة بعد أن توقعت شركة تارجت انخفاضا مفاجئا في مبيعات موسم العطلات، ملقية باللوم في تراجع الطلب على ارتفاع التضخم “والتغيرات الدرامية” في إنفاق المستهلكين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 11.8 بالمئة حتى الآن هذا العام، وعلى الرغم من أن هذا أقل من تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند 16 بالمئة، لا يزال المتداولون في السوق يتوخون الحذر من الاستثمار في أوروبا.