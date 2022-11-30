المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يسجل أفضل أداء شهري منذ يوليو

أُغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع، الأربعاء، مسجلا مكاسب للشهر الثاني على التوالي وسط آمال تخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين وبعد أن عزز‭‭ ‬‬ تحسن بيانات التضخم في منطقة اليورو توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمعدلات أقل.

وصعد المؤشر الأوروبي 0.6 بالمئة لينهي تعاملات نوفمبر تشرين الأول مرتفعا 6.8 بالمئة، وهو أفضل أداء شهري له منذ يوليو تموز.

وكانت أسهم شركات المنتجات الفاخرة التي تتأثر بالصين من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 اليوم الأربعاء، تلتها أسهم شركات السيارات والسلع.

وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغتشينغ الكبيرتان في الصين عن تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الاحتجاجات على القيود الأشد من نوعها في العالم. ولكن مع وجود أعداد قياسية من الإصابات على مستوى الصين، يبدو احتمال التحول الكبير في سياسة “صفر كوفيد” ضئيلا.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عشرة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل كثيرا من التوقعات بارتفاعها 10.4 بالمئة بعد زيادة 10.6 في أكتوبر تشرين الأول، مما دفع المتعاملين إلى رفع رهاناتهم على زيادة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 القياسي 15 بالمئة تقريبا من أدنى مستوياته في ختام تعاملات سبتمبر أيلول، مدعوما بالآمال في أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل وسط علامات على تحسن الاقتصاد الأمريكي.

ومع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا، تتوقع سيتي جروب انزلاق منطقة اليورو وبريطانيا إلى الركود بحلول نهاية هذا العام وأن يسجلا انكماشا 0.4 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب العام المقبل.