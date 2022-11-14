المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق مرتفعا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الاثنين، مدفوعة بمستجدات إيجابية من شركات منها إنفينيون الألمانية وإنفورما البريطانية، بينما يستعد المستثمرون لصدور مجموعة من البيانات، تشمل التضخم والناتج المحلي الإجمالي السريع، هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1 بالمئة ، مقتربا من أعلى مستوياته في 11 أسبوعا.

وقفز سهم إنفورما 5.8 في المئة بعد أن رفعت شركة تنظيم الفعاليات توقعات أرباحها للعام بأكمله، مما قدم دعما للمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي ارتفع 0.9 في المئة متوفقا على نظرائه في المنطقة.

وفي ألمانيا، ارتفع المؤشر داكس 0.6 في المئة، بدعم من صعود أسهم إنفينيون 7.8 في المئة لتتصدر المؤشر بعد أن رفعت شركة تصنيع الرقائق أهدافها المالية الطويلة الأجل، وقالت إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد بقيمة خمسة مليارات يورو (5.16 مليار دولار) في دريسدن لزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وصعد قطاع التكنولوجيا الأوسع 1.2 في المئة، وهو الأعلى بين قطاعات ستوكس 600.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات زيادة الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، في حين عُدًل الإنتاج في أغسطس آب بالرفع أيضا.