المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق منخفضاً مع استمرار عدم اليقين إزاء أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء مع هيمنة الحذر إزاء خفض أسعار الفائدة بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى خلال أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وكانت أسهم قطاعي البنوك وشركات المنتجات الفاخرة أكبر الخاسرين إذ نزل كل منهما نحو 0.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر ستوكس من مستويات قياسية مرتفعة منذ أن حذر صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من توقع خفض متتال لأسعار الفائدة في يونيو حزيران ويوليو تموز.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 66 نقطة أساس إجمالا بحلول نهاية العام، وفقا لتطبيق احتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، مع توقعات بأن أن يكون أول تخفيض في يونيو حزيران.

وربما تسلط تقارير عن بيانات الأجور في منطقة اليورو للربع الأول، وكذلك بيانات التصنيع لشهر مايو أيار، الضوء على حالة الاقتصاد وتقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تصدر التقارير يوم الخميس المقبل.

كما سيركز المستثمرون على محضر أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإعلان أرباح عملاق الرقائق إنفيديا غدا الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت القوة الدافعة للأسهم الأمريكية والأوروبية في الآونة الأخيرة ستستمر لتصل إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وارتفع سهم شركة الأدوية أسترازينيكا 2.2 بالمئة، وكان من بين أكبر الرابحين على مؤشر فاينانشال تايمز 100 الرئيسي في المملكة المتحدة بعد أن قالت الشركة إنها تسعى لزيادة إيراداتها بنحو 75 بالمئة إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030.

وانخفض سهم جنرالي، أكبر شركة تأمين في إيطاليا، 1.5 بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الأول.

وصعد سهم سايبم لخدمات حقول النفط أربعة بالمئة بعد فوزها بعقود قيمتها 3.7 مليار دولار مع شركة تابعة لتوتال إنرجيز.

كما قفز سهم شركة تصنيع أنظمة التثبيت الميكانيكية السويسرية إس.إف.إس جروب ثمانية بالمئة.