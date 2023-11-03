المؤشر ستوكس 600 يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجمعة ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس\آذار بقيادة أسهم شركات السيارات، إذ تدعمت المعنويات بفعل تفاؤل يرتبط بنهاية محتملة لدورة تشديد السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وتلقت آمال المستثمرين في أن تكون أسعار الفائدة بلغت ذروتها دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وغيرها على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعوما بصعود سهم بي.إم.دبليو 2.6 بالمئة بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام. وارتفع سهم فولفو كار 4.6 بالمئة في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر\تشرين الأول.

وتصدر سهم شركة أندريتز النمساوية لصناعة المعدات الصناعية مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم إيه.بي مولر ميرسك للشحن 9.2 بالمئة في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.