المؤشر نيكي الياباني يتخطى حاجز 35 ألف نقطة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوياته منذ فبراير\شباط 1990 الخميس إذ دعم تراجع الين شركات تصدر منتجاتها كما قل الحذر المتعلق برفع بنك اليابان لسعر الفائدة بعد صدور بيانات تبين انكماش قيمة الأجور.

وارتفع المؤشر نيكي 1.77 بالمئة في ثالث يوم على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع وأغلق على أعلى مستوى في نحو 34 عاما عند 35049.86 نقطة. كما يتجه المؤشر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس\آذار 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.57 بالمئة لينهي الجلسة عند 2482.87 نقطة.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء 10\1\2024 أن الأجور الحقيقية للعاملين انكمشت للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر\تشرين الثاني مما أربك المسؤولين الراغبين في رصد تسجيل الأجور لمكاسب أولا قبل تشديد السياسة النقدية.

وهبط الين 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي اللية الماضية بعد البيانات ويحوم حول 145.52 في التداولات الآسيوية.

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة من أداء جيد شهدته أسهم شركات قيمتها السوقية ضخمة في وول ستريت.

وزاد سهم إس.إم.سي 4.69 بالمئة ليتصدر بذلك الأسهم الرابحة الخميس وتلاه سهم إيتوشو كورب الذي زاد 4.5 بالمئة وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات التي زاد سهمها 4.21 بالمئة.

كما سجل سهم سوني ارتفاعا 3.54 بالمئة وسوزوكي موتور 3.86 بالمئة.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينجز الذي تراجع سهمها 3.85 بالمئة وراكوتن جروب 2.44 بالمئة وطوكيو جاز بنسبة 1.43 بالمئة.