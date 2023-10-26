السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

المؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل أسوأ أداء يومي في 3 أسابيع

26 - أكتوبر - 2023
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مسجلا أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع الخميس مع تصدر الأسهم المرتبطة بالرقائق موجة بيع واسعة وسط زيادة العوائد طويلة المدى وانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل.

ونزل نيكي 2.14 بالمئة ليغلق عند 30601.78 نقطة قرب أدنى مستوى مسجل خلال اليوم.

وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر منذ الرابع من أكتوبر\تشرين الأول ليوقف صعودا استمر يومين متعاقبين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة.

وجاء تراجع الأسهم اليابانية بعد انخفاض حاد في وول ستريت أمس الأربعاء 25\10\2023.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى خلال عشرة أعوام.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.87 بالمئة، ونزل سهم طوكيو إلكترون 5.03 بالمئة.

وكان مؤشر شركات الآلات الكهربائية الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية وتراجع 2.55 بالمئة.

كما هوى مؤشر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.22 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
اشتباكات عنيفة على الأرض.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانية

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس