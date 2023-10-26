المؤشر نيكي الياباني يتراجع ويسجل أسوأ أداء يومي في 3 أسابيع

تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مسجلا أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع الخميس مع تصدر الأسهم المرتبطة بالرقائق موجة بيع واسعة وسط زيادة العوائد طويلة المدى وانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل.

ونزل نيكي 2.14 بالمئة ليغلق عند 30601.78 نقطة قرب أدنى مستوى مسجل خلال اليوم.

وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر منذ الرابع من أكتوبر\تشرين الأول ليوقف صعودا استمر يومين متعاقبين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة.

وجاء تراجع الأسهم اليابانية بعد انخفاض حاد في وول ستريت أمس الأربعاء 25\10\2023.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى خلال عشرة أعوام.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.87 بالمئة، ونزل سهم طوكيو إلكترون 5.03 بالمئة.

وكان مؤشر شركات الآلات الكهربائية الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية وتراجع 2.55 بالمئة.

كما هوى مؤشر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.22 بالمئة.