المؤشر نيكي الياباني يسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى إغلاق في شهر، الخميس، متأثرا بخسائر الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق بعد تلقي إنفيديا ضربة خلال الليل بسبب أمر أمريكي بوقف مبيعات أفضل مصنع لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وانخفض نيكي 1.53 بالمئة ليغلق عند 27661.47 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس آب، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة إلى 1935.49 نقطة.

وأنهت الأسهم الأمريكية شهر أغسطس آب برابع انخفاض يومي على التوالي الليلة الماضية، لتسجل أضعف أداء لشهر أغسطس آب في سبعة أعوام مع استمرار المخاوف حيال إقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، حتى لو تسبب ذلك في معاناة للأسر والشركات.

وفي اليابان، تراجعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.35 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب.

كما هبطت شركات أخرى ذات ثقل، إذ خسر سهم فاست ريتيلنج مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.45 بالمئة كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا 0.93 بالمئة.

وخالف سهم سيكيسوي هاوس لتشييد المنازل الاتجاه العام إذ قفز 5.96 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم نيبون ستيل 1.27 بالمئة بعد تقرير صادر عن شركة صناعة الصلب وتويوتا موتور يفيد باتفاقهما على رفع أسعار المواد الفولاذية المستخدمة في صناعة السيارات بما قد يصل إلى 30 بالمئة. وتراجع سهم تويوتا 2.33 بالمئة.