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المؤشر نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى في 34 عاما

منذ 35 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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لامس المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى في 34 عاما الأربعاء، قبل أن يتراجع بشدة ليسجل خسائر لثاني جلسة على التوالي.

وصعد المؤشر في بادئ الأمر بفعل انخفاض الين الذي دعم توقعات أرباح الشركات، فيما سارت الأسهم المرتبطة بالرقائق على درب الأسهم الأمريكية التي سجلت مكاسب أمس على الرغم من تراجع المؤشرات الثلاثة في وول ستريت.

لكن نيكي تراجع بشدة في منتصف اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 1.83 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ فبراير\شباط 1990 عند 36239.22 نقطة.

وتسارع انخفاض المؤشر قرب الإغلاق، وأنهى معاملاته متراجعا 0.4 بالمئة إلى 35477.75 نقطة وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى خلال اليوم.

وانخفض الين أثناء الليل مقابل الدولار الذي يسجل انتعاشا.

    المصدر :
  • رويترز

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