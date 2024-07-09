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المؤشر نيكي الياباني يسجل رقماً قياسياً بارتفاع 1.96% مع ارتفاع أسهم الرقائق

9 - يوليو - 2024
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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صعد المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية وسط ترقب بين المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بحثا عن إشارات على مسار السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.96 بالمئة إلى 41580.17 نقطة بعد أن تقدم بما وصل إلى 2.4 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق خلال التداولات بلغ 41769.35 نقطة.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة أمس الاثنين، مع ارتفاع سهم إنفيديا اثنين بالمئة وإنتل بأكثر من ستة بالمئة.

وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.9 بالمئة.

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشهادة أمام الكونجرس تستمر ليومين وتبدأ بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ثم مجلس النواب غدا الأربعاء.

وفي اليابان قفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.77 بالمئة وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.14 بالمئة.

كما زاد أيضا سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 3.22 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة إلى 2895.55 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع لمستوى غير مسبوق خلال الجلسة عند 2907.21 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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