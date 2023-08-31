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المؤشر نيكي الياباني يصعد بدعم من أسهم السيارات

منذ 38 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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صعد المؤشر نيكي الياباني لرابع جلسة على التوالي، الخميس، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم المتعثرة المرتبطة بالنمو، فيما قاد سهم تويوتا موتور قطاع السيارات للارتفاع بعد إعلان تسجيل مبيعات عالمية قياسية شهرية.

وارتفع نيكي 0.88 بالمئة ليغلق عند 32619.34 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80 بالمئة إلى 2332.00 نقطة.

وأنهت الأسهم الأمريكية الجلسة خلال الليل على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية جديدة عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيوقف رفع الفائدة في سبتمبر أيلول.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.24 بالمئة وزاد سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 1.44 بالمئة.

وقفز سهم تويوتا موتور 2.38 بالمئة بعد إعلان الشركة تحقيق زيادة بنسبة ثمانية بالمئة في المبيعات العالمية خلال يوليو تموز إلى عدد قياسي بلغ 859506 سيارات.

وارتفع سهم هوندا موتور 1.18 بالمئة وزاد سهم نيسان موتور 0.75 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 1.89 بالمئة، وأصبح الأكثر ربحا بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وتراجع مؤشر شركات السمسرة 0.35 بالمئة وسجل أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية، ونزل مؤشر القطاع المصرفي 0.19 بالمئة.

وانخفض مؤشر شركات التنقيب عن النفط 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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