الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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المؤشر نيكي الياباني يصعد رغم تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق

منذ 5 دقائق
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء، ليتعافى من تراجعات سجلها في وقت مبكر من الجلسة، إذ دعم انخفاض الين أسهم شركات التصدير، لكن أسهم شركات صناعة الرقائق تراجعت.

وارتفع نيكي 0.29 بالمئة ليغلق عند 33451.83 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة.

وقاد سهم شركة سايبر إيجنت المكاسب على المؤشر نيكي وصعد 4.95 بالمئة. وزاد سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 1.26 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بشكل عام، وزاد سهم سوبارو 2.29 بالمئة فيما صعد سهم شركة إيسوزو المصنعة للشاحنات 1.92 بالمئة.

لكن أسهم شركات صناعات الرقائق تكبدت خسائر.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.33 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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