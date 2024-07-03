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المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

منذ 46 ثانية
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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واصل المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، الارتفاع لليوم الرابع على التوالي بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المؤثرة التي اقتفت أثر مكاسب حققتها أسهم نمو لشركات عملاقة في الولايات المتحدة خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكي 1.26 بالمئة ليغلق عند 40580.76 نقطة.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا لليوم الرابع على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.54 بالمئة عند 2872.18 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مدعومة بمكاسب شركة تسلا وأسهم الشركات الضخمة سريعة النمو، إلا أن أحجام التداولات جاءت محدودة قبل عطلة الرابع من يوليو تموز ومع ترقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو حزيران يوم الجمعة.

وقال ناوكي فوجيوارا وهو مدير صناديق في شينكين لإدارة الأصول “عدل المستثمرون مراكزهم اليوم. باعوا الأسهم ذات الأداء المتميز لجني الأرباح واشتروا أسهما أرخص”.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 2.6 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.38 بالمئة.

وقفز سهم (تي.دي.كيه) لتصنيع المكونات الإلكترونية 5.24 بالمئة وصعد سهم شين-إتسو كيميكال المتخصصة في تصنيع رقائق السيليكون 2.22 بالمئة.

لكن سهم هيتاشي تراجع 1.58 بالمئة ليكون صاحب التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر توبكس. كما تراجع سهم طوكيو مارين هولدينجز للتأمين 1.18 بالمئة وانخفض سهم تويوتا موتور 0.24 المئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 59 بالمئة من الأسهم وانخفضت 37 بالمئة.

وزاد قطاع الآلات 2.2 بالمئة وكان الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

    المصدر :
  • رويترز

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