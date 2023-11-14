الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات

منذ 13 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء وسط تفاؤل بأن تواصل الشركات المحلية إعلان توقعات قوية في ظل بقاء الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار.

وصعد نيكي 0.34 بالمئة ليغلق عند 32695.93 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2345.29 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية “لقد تجاوز موسم أرباح الشركات اليابانية ذروته وأكد المستثمرون أن العديد من الشركات رفعت توقعاتها”.

وأضاف “ومع بقاء سعر الين قريبا من 152 ينا لكل دولار، فإن هناك توقعات بأن تعزز الشركات اليابانية توقعات أرباحها بشكل أكبر”.

وعادة ما يصب تراجع سعر الين في صالح المصدرين، لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات من الخارج لدى تحويلها إلى اليابان واحتسابها بالين.

وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.01 بالمئة بعد تعديل توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب ضعف الين والتوقعات الأكثر تفاؤلا للاقتصاد.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المصارف 1.77 بالمئة، مدعوما أيضا بارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 2.47 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25 بالمئة.

كما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للتضخم يمكن أن توفر مؤشرا حول المدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الدمار في قطاع غزة
غزة تحت النار
منظمات المجتمع المدني تحث بايدن على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية
من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)
غزة تحت النار
العدو الإسرائيلي عند مداخله وخدج اختنقوا.. هذا حال مجمع الشفاء
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية
غزة تحت النار
بنيران قوات الإحتلال.. استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟