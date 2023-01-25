المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

صعد المؤشر نيكي الياباني الأربعاء مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، لكن المكاسب انحسرت بعد الارتفاع فوق مستوى 27000 المهم في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم شركة داي نيبون برينتنج لتوريد مكونات بطاريات السيارات 13 بالمئة لتقود مكاسب المؤشر، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن شركة إليوت ماندجمنت لإدارة الاستثمارات استحوذت على حصة كبيرة بها.

كما كان سهم سوزوكي موتور من الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة، بعد زيادة أرباح وحدتها الهندية ماروتي سوزوكي الفصلية لأكثر من مثليها.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم مرتفعا 0.35 بالمئة عند 27395.01. واستأنف التعاملات بعد استراحة الغداء قويا، حيث لامس أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 27473.90، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم.

وارتفع المؤشر 2.8 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، متجاوزا مستوى 27000، بعد التذبذب في معظم الشهر الماضي حول مستوى 26000.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة اليوم الأربعاء إلى 1980.69.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 175 وهبط 45 وبقي خمسة عند نفس المستوى.

وقفز سهم داي نيبون برينتنج 14.81 بالمئة، مما أدى أيضا إلى ارتفاع سهم نظيرتها توبان 4.57 بالمئة لتسجل ثالث أفضل أداء على المؤشر نيكي.

وحلت سوزوكي في المركز الثاني بمكسب 5.62 بالمئة.

وعلى النقيض، تراجع سهم نيديك للمحركات 5.38 بالمئة، لتسجل الأداء الأسوأ على المؤشر نيكي بفارق كبير.