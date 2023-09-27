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المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع الأربعاء وتعافى من أدنى مستوى في شهر مع اقتناص مستثمرين لأسهم‭ ‬شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكي 0.18 بالمئة إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس\آب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة اليوم حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر\أيلول نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74 بالمئة مما قدم أكبر دعم لنيكي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52 بالمئة و4.07 على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي.

    المصدر :
  • رويترز

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