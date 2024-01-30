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المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

منذ 6 دقائق
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي القياسي الياباني مرتفعا الثلاثاء، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع الأربعاء بشأن أسعار الفائدة حد منها.

وصعد المؤشر نيكي 0.11 بالمئة ليغلق عند 36065.86 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوياته في وقت سابق، إذ تردد المتعاملون في الشراء النشط قرب نهاية الجلسة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.69 بالمئة وسهم شين-إتسو للكيماويات ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق 2.81 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 0.86 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الرئيسي بنسبة 0.09 بالمئة، مع صعود سهم نينتندو 2.22 بالمئة وزاد سهم سوني 0.87 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 2526.93 نقطة، وسجل سهم تويوتا موتور أكبر انخفاض من حيث الوزن النسبي عند 0.8 بالمئة.

وتراجع سهم هوندا موتور 1.03 في المئة، وخسر سهم إيسوزو موتورز 3.32 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض الثلثان بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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