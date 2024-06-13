المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض

انخفض المؤشر نيكي الياباني الخميس متخليا عن مكاسب مبكرة وسط الحذر ترقبا لقرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره غدا الجمعة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.4 بالمئة عند 38720.47 نقطة، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة ليتجاوز مستوى 39 ألفا في وقت سابق من الجلسة إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية.

ومن بين أسهم الشركات المدرجة على المؤشر نيكي والبالغ عددها 225، ارتفع 44 سهما وتراجع 181.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.89 بالمئة عند 2731.78 نقطة.

وصعد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.54 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي، مقتفيا أثر المكاسب التي حققها مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي الليلة الماضية.

ومع هذا، هبط سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.66 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

وهوى سهم تويوتا موتور 2.52 بالمئة وكان أكبر الخاسرين على المؤشر توبكس.

ونزل سهم شركة ميتسوبيشي 2.45 بالمئة.

ويختتم بنك اليابان اجتماع السياسةالنقدية المنعقد على مدى يومين غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحا حول خططه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.

وذكرت صحيفة نيكي أن بنك اليابان سيدرس تقليص مشترياته من السندات في الاجتماع ليتخذ أول خطوة رئيسية نحو خفض ميزانيته العمومية البالغة خمسة تريليونات دولار.