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المؤشر نيكي الياباني يغلق على تراجع

منذ 46 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع وظل قرب مستوى قياسي مرتفع الاثنين تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق في أعقاب خسائر نظيراتها الأمريكية الجمعة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.04 بالمئة لينهي اليوم عند 38470.38 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 38865.06 نقطة يوم الجمعة.

وكان يبعد بذلك 93 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في آخر أيام التداول من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان.

وقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أداء أفضل مرتفعا 0.57 بالمئة.

وتسبب سهما شركة أدفانتست وطوكيو إلكترون صاحبا الوزن الثقيل بقطاع الرقائق في أكبر خسارة للمؤشر نيكي، إذ تراجعا 60 و55 نقطة على الترتيب بما يعادل هبوطا بواقع 3.2 بالمئة و1.6 بالمئة.

وكانت نينتندو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، وتراجعت 5.8 بالمئة.

وخالف سهم سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذا الاتجاه وزاد 47 نقطة بارتفاع 2.8 بالمئة بعد تقرير إعلامي يفيد بأن المؤسس ماسايوشي سون يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمشروع رقائق.

وحققت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى مكاسب، وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تعزيز ربحيتها. وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، إذ قفز 2.9 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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