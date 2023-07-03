المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما، الاثنين، مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، فيما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر نيكي 1.7 بالمئة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس آذار 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة إلى 2320.81 نقطة.

وأظهر مسح “تانكان” ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند اثنين بالمئة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 بالمئة ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75 بالمئة وسهم شركة كوماتسو، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94 بالمئة وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست 5.93 بالمئة.

وقفز سهم زد هولدنجز التي تدير شركة الإنترنت ياهو اليابان 5.25 بالمئة.

وفي الوقت نفسه تراجع سهم تاكاشيمايا لإدارة المراكز التجارية 1.34 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وكذلك انخفض سهم نظيرتها جيه. فرونت ريتيلنج 0.76 بالمئة.