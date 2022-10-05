المؤشر نيكي الياباني يغلق فوق مستوى 27000 نقطة

اخترق المؤشر نيكي الياباني حاجزا نفسيا مهما الأربعاء، بدعم من أسهم قطاع التجزئة، على الرغم من أن المعنويات ظلت متحفظة بالمقارنة بالأسواق العالمية التي تلقت دعما من احتمال قيام البنوك المركزية بتهدئة سياسات التشديد الحادة.

واخترق المؤشر نيكي حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر\أيلول، وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 بالمئة عند 27120.53 الأربعاء.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 بالمئة.

ورغم الأداء القوي لأسهم بعينها، فقد افتقر السوق إلى اتجاه واضح، إذ يترقب المستثمرون المحليون المزيد من الدلائل على تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات الوظائف الرئيسية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي محدودة بالمقارنة مع مؤشرات أخرى، والتي ارتفع الكثير منها بعد قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 2.6 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 119 وتراجع مئة، فيما جرى تداول ستة دون تغيير تقريبا.