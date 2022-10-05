الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يغلق فوق مستوى 27000 نقطة

منذ ساعتين
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

اخترق المؤشر نيكي الياباني حاجزا نفسيا مهما الأربعاء، بدعم من أسهم قطاع التجزئة، على الرغم من أن المعنويات ظلت متحفظة بالمقارنة بالأسواق العالمية التي تلقت دعما من احتمال قيام البنوك المركزية بتهدئة سياسات التشديد الحادة.

واخترق المؤشر نيكي حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر\أيلول، وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 بالمئة عند 27120.53 الأربعاء.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 بالمئة.

ورغم الأداء القوي لأسهم بعينها، فقد افتقر السوق إلى اتجاه واضح، إذ يترقب المستثمرون المحليون المزيد من الدلائل على تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات الوظائف الرئيسية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي محدودة بالمقارنة مع مؤشرات أخرى، والتي ارتفع الكثير منها بعد قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 2.6 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 119 وتراجع مئة، فيما جرى تداول ستة دون تغيير تقريبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم فرنسا
مخزونات الغاز الفرنسية ممتلئة.. ودعوات إلى خفض الاستهلاك
علم التشيك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
التشيك: سفراء الاتحاد الاوروبي يتفقون على فرض عقوبات جديدة على روسيا
المانيا
رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.. نمو الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سوبرماركت
استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
فرانسيس فوكوياما
صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام
حقل كاريش
رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"