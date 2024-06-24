المؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعًا بنسبة 0.5% بفضل تراجع الين

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الاثنين بعد أن دعم تراجع الين الأسهم المرتبطة بالتصدير وسط استعادة أسهم التكنولوجيا بعض الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

وصعد نيكي 0.5 بالمئة إلى 38804.65 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة أيضا إلى 2740.19 نقطة.

وتباين أداء الأسهم اليابانية خلال الجلسة الصباحية مع قلة الدعم من الأسهم الأمريكية بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة متأثرين بانخفاض سهم إنفيديا.

لكن الزخم زاد في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا على الرغم من غياب عوامل محركة واضحة للأداء، وتلقت الأسهم المرتبطة بالتصدير دعما من الين الذي هبط إلى مستوى 160 مقابل الدولار.

ويساعد ضعف الين في ارتفاع الأرباح التي تجنيها شركات التصدير اليابانية في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية، كما يعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم.

وتصدرت أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات مكاسب القطاعات.

كما استعادت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية بعض الدعم بعدما تأرجح أداؤها في معظم التعاملات المبكرة.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.5 بالمئة وربح سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية التي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.8 بالمئة.

وقفز سهم بنك أوزورا نحو ثلاثة بالمئة ليقود موجة صعود في أسهم البنوك.

وصعد سهم شركة شوجاي للأدوية أربعة بالمئة تقريبا ليحقق أعلى المكاسب بين شركات تصنيع الأدوية.

إلا أن سهم مركاري المشغلة لمنصة خدمات عبر الإنترنت هوى 4.7 بالمئة.