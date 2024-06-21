المؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضا وسط تراجع أسهم التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، بعدما طغت خسائر أسهم التكنولوجيا على مكاسب أسهم القيمة وسط ضعف الين وارتفاع العوائد.

وتراجع المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 38596.47 نقطة بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية. ومع ذلك، انخفض 0.49 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.98 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر إنفيديا الرائدة في السوق. وانخفض المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أمس الخميس.

وخسر سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست 0.87 بالمئة، في حين تعافى سهم شركة تصنيع معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.09 بالمئة.

وتراجع سهم سوفت بنك جروب المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.14 بالمئة ليكون له أكبر تأثير هبوطي على المؤشر نيكي.

وارتفعت أسهم القيمة، مع صعود قطاع الشحن 1.21 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وكسب قطاع التأمين 1.17 بالمئة، مع صعود سهم طوكيو مارين هولدنجز 1.79 بالمئة. وصعد قطاع مشغلي السكك الحديدية 0.71 بالمئة.

وقفز سهم آي.إتش.آي لصناعة الآلات الثقيلة 6.94 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.03 بالمئة، متراجعا 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 672 سهما وانخفض 919 واستقر 55.