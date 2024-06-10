الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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المؤشر نيكي الياباني يفتح مرتفعا 0.02%

منذ 5 دقائق
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين.

وارتفع نيكي 0.02 بالمئة إلى 38689.78 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 2759.87 نقطة.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما محدودا من وول ستريت، بعد أن ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في جلسة متقلبة الليلة الماضية، بينما تراجع المؤشر داو جونز.

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس آذار، لكنه تراجع الشهر التالي. ولامس المؤشر القياسي مستوى 39 ألف نقطة في مايو ايار ومرة أخرى أمس الاثنين، لكنه فشل في الحفاظ على هذا النطاق.

ورغم أن تحرك الدولار مقابل الين يأتي في نطاق محدود إلى حد كبير في الوقت الحالي، يجري تداول الين عند أدنى مستوى له منذ 34 عاما مما عزز التوقعات بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من هذا العام، ربما بحلول يوليو تموز.

وصعد المؤشر نيكي 16 بالمئة خلال العام حتى الآن، ويتوقع المحللون أن يصل إلى 40750 نقطة في نهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بالأسهم، أثر تراجع شركات ذات ثقل على المؤشر العام إذ خسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.4بالمئة وهبط سهم مجموعة شوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي واحدا بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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