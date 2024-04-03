المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً 0.84% في بورصة طوكيو

انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024،.

وتراجع المؤشر نيكي 0.84 بالمئة إلى 39503.72 نقطة، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 2697.47 نقطة.

وصعد المؤشر نحو 19 بالمئة هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم أول أمس الإثنين.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي أمس الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق أمس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمئة عند 2714.45 نقطة.