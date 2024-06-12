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مؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.69 %

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2024 7:14 صباحًا
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً

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تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024.

ونزل نيكي 0.69 بالمئة إلى 38865.15 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة ليسجل 2754.11 نقطة.

وفي وقت سابق، هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك.

وخسر مؤشر البنوك 2.54 بالمئة وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية (يو.إف.جيه) ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83 بالمئة و2.63 بالمئة على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع 0.61 بالمئة. لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع 0.69 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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