المؤشر نيكي الياباني ينهي العام بـ "أفضل أداء سنوي" في 10 أعوام

أنهى المؤشر نيكي الياباني العام بأفضل أداء سنوي منذ عشرة أعوام بدعم من توقعات بتحسن الحوكمة، وإن كان انخفض خلال جلسة اليوم الجمعة وسط غياب أي محفزات كبيرة.

وانخفض نيكي اليوم الجمعة 0.22 بالمئة ليغلق عند 33464.17 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس قسم التداول في فيليب سيكيورتيز اليابان “اشترى المستثمرون الأسهم التي اتسم أداؤها بالتراجع وباعوا التي تفوق أداؤها في الجلسات الماضية لأنهم لم يرصدوا أي محفزات تحرك السوق”.

لكن نيكي صعد 28 بالمئة للعام مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ 2013 وهو العام الذي تولى فيه هاروهيكو كورودا منصب محافظ بنك اليابان وبدأ سياسة تيسير نقدي شاملة لدعم قيمة الأصول.

وسجل المؤشر نيكي أفضل أداء في آسيا أيضا مدعوما بتراجع الين بنسبة سبعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وقال متعاملون في السوق إن ارتفاع الين خمسة بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر منع المؤشر نيكي من الوصول لمستوى قياسي جديد.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر، حقق كوب ستيل أفضل أداء للعام بعد أن زاد السهم بنحو ثلاثة أمثال وأصبح قطاع شركات الصلب صاحب أفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وسجل سهم سوميتومو فارما للصناعات الدوائية أسوأ أداء للعام وهوى 53.3 بالمئة. وتراجع مؤشر قطاع الأدوية 1.09 بالمئة ليكون القطاع الوحيد المتراجع ضمن المؤشرات الفرعية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة ليغلق عند 2366.39 نقطة اليوم الجمعة، بدعم من ارتفاع سهم تويوتا موتور 1.35 بالمئة.

وارتفع المؤشر 25 بالمئة خلال العام وهو أيضا أفضل أداء سنوي له منذ 2013.