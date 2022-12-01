المؤشر نيكي الياباني يوقف نزيف خسائر استمر أربعة أيام

أوقف المؤشر نيكي الياباني، الخميس، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات بعد قفزة في وول ستريت خلال الليل مدفوعة بلهجة أخف حدة مما توقعته السوق من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.92٪ ليغلق عند 28,226.08 رغم أنه خسر جزءا من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، حيث أغلق 62٪ من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض.

وارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04٪ إلى 1,986.46.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الأربعاء بعد أن قال باول إن البنك المركزي قد يخفف وتيرة رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر كانون الأول.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمينت في اليابان “لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأمريكية قريبا”.

وأضاف “يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض ​​بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر”، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل بشأن السياسة النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة.

وأغلقت الأسهم المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل على ارتفاع، متأثرة بالقفزة الليلية في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.