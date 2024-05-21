المؤشر نيكي الياباني يُغلق منخفضًا بعد تراجع عمليات الشراء

تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ليغلق منخفضا مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق.

وهبط المؤشر نيكي 0.31 بالمئة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 بالمئة في الجلسة السابقة ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الثلاثاء 0.3 بالمئة إلى 2759.72 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز “لم يستمر زخم المؤشر نيكي، إذ أحجم المستثمرون عن الشراء النشط قبيل نشر نتائج إنفيديا غدا الأربعاء”.

وهبط سهم دايكن للصناعات لمكيفات الهواء 4.68 بالمئة ليصبح أبرز المتسببين في خسائر المؤشر نيكي. كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 1.64 بالمئة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 1.45 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وسجلت شركات التأمين أداء قويا، إذ قفز سهم مجموعة إم.إس اند إيه.دي للتأمين 13.79 بالمئة بعد أن قالت أمس الاثنين إنها تتوقع ارتفاع صافي أرباح المجموعة 65 بالمئة وإنها ستعيد شراء ما يصل إلى 8.2 بالمئة من الأسهم.

كما زاد سهم نظيرتها طوكيو مارين هولدينجز 2.34 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 2.29 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين إجمالي 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وهوى سهم سومبو القابضة ستة بالمئة مع توقع شركة التأمين انخفاض صافي أرباحها السنوية 45 بالمئة.

وصعد سهم كنتاكي فرايد تشيكن هولدينجز ليسجل مستوى يوميا مرتفعا عند 6400 ين، بعد توقف تداوله وسط موجة من طلبات الشراء، إذ أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة المطاعم الأمريكية أن صندوق الاستحواذ الأمريكي كارلايل عرض شراء أسهم الشركة بسعر 6500 ين للسهم الواحد.

ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 34 بالمئة بينما انخفض 61 بالمئة وظل أربعة بالمئة من الأسهم دون تغيير.