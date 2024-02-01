المؤشر نيكي يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الخميس، إذ أصيب المستثمرون بإحباط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس\آذار.

وتراجع المؤشر نيكي 0.76 بالمئة إلى 36011.46 نقطة، بعد أن انخفض دون المستوى الرئيسي البالغ 36000 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2534.04 نقطة.

وتحدث باول عن أنباء جيدة بشأن المعركة ضد التضخم في ختام اجتماع البنك المركزي أمس الأربعاء، لكنه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مناسبة حتى يصبح هناك “ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك” نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “من الصعب الهروب من رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي باعتبارها المحرك الرئيسي لحركة الأسعار اليوم”.

وهبط المؤشر الفرعي لصانعي السيارات على مؤشر توبكس 1.41 بالمئة. وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.83 بالمئة و1.85 بالمئة على الترتيب.

ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر نيكي البالغ عددها 225 شركة، ارتفعت أسهم 51 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 170 شركة.

وارتفع سهم شركة‭‭‭ ‬‬‬تي.دي.كيه كورب 5.48 بالمئة، وصعد سهم نومورا القابضة، أكبر شركة مصرفية للوساطة والاستثمار في اليابان، 5.15 بالمئة.

ولامس سهم نومورا القابضة لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ عام 2015، بعد إعلان أمس الأربعاء أن الشركة ستعيد شراء ما يصل إلى أربعة بالمئة من أسهمها بعد الإعلان عن صافي إيرادات قياسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وهوى سهم أوزورا بنك 21.49 بالمئة، يليه سهم سوميتومو فارما بخسارة 18.43 في المئة.