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المؤشر نيكي يتراجع.. إليكم التفاصيل

منذ 4 دقائق
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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انخفض المؤشر نيكي الياباني الجمعة، متتبعا خسائر وول ستريت الليلة الماضية بعد ميل للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، في حين تراجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وأنهى نيكي جلسة منخفضا 0.24 بالمئة إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 بالمئة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.07 بالمئة.

لكن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعا هذا الأسبوع، إذ زاد نيكي 1.94 بالمئة وصعد توبكس 0.62 بالمئة.

كان باول قد قال الليلة الماضية إنه وزملاؤه في مجلس الاحتياطي الاتحادي “غير واثقين” من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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