المؤشر نيكي يتراجع وسط عمليات بيع لجني الأرباح

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين فسر المتداولون لهجة أحدث اجتماع لبنك اليابان المركزي على أنها مؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي.

وهبط المؤشر نيكي 0.8 بالمئة إلى 36226.48 نقطة، مواصلا الهبوط من أعلى مستوى بلغه في 34 عاما عند 36984.51 نقطة الذي سجله أمس الثلاثاء مبددا مكاسب الأسبوع حتى الآن.

وانخفض المؤشر مع استمرار عمليات البيع من الجلسة السابقة إذ تحرك المتداولون لتحقيق مكاسب بعد موجة ارتفاع عالمية منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2529.22 نقطة.

ويدرس المستثمرون أيضا بيان لبنك اليابان، الذي اختتم أمس الثلاثاء اجتماعا للسياسة النقدية استمر يومين، والتي تشير إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير.

وكانت شركتا العقارات ميتسوي فودوسان وميتسوبيشي للعقارات الأسوأ أداء اليوم إذا خسرتا 4.18 بالمئة و3.84 بالمئة على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع قطاع البنوك 4.2 بالمئة ليتربع بقوة على قمة المؤشرات الفرعية.

في الوقت نفسه، عزز استمرار الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا في وول ستريت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.62 بالمئة بينما زاد سهم أدفانتست 1.24 بالمئة.