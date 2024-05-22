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المؤشر نيكي يتعثر مع اقتراب صدور تقرير أرباح إنفيديا

منذ 38 دقيقة
مؤشر نيكي

مؤشر نيكي

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هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة إنفيديا، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.85 بالمئة إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الأربعاء 0.81 بالمئة إلى 2737.36 نقطة.

وقال شوجي هوسوي من دايوا سيكيورتيز “يترقب العالم بأسره نتائج إنفيديا. ستوثر النتائج في الأسهم العالمية، وبالتحديد في الأسهم الأمريكية، وهو ما سيؤثر في الأسهم اليابانية”.

وستعلن إنفيديا، ثالث أكبر شركة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق اليوم الأربعاء فيما من المرجح أن يكون محفزا مهما للسوق وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداما.

وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل نيكي مستوى قياسيا مرتفعا خلال جلسة 22 مارس آذار عند 41087.75 نقطة.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.2 بالمئة، بينما هبط سهم أدفانتست 0.8 بالمئة، وتعد أدفانتست شركة إنفيديا من بين عملائها.

ويحوم المؤشر نيكي دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل نيسان، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئيا إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحا متواضعة.

    المصدر :
  • رويترز

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