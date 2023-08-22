المؤشر نيكي يرتفع للجلسة الثانية بدعم من أسهم البنوك

أغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت.

وارتفع المؤشر نيكي 0.92 بالمئة ليغلق عند 31856.71 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 185 وتراجع 35 بينما استقرت خمسة أسهم دون تغير.

وبمكاسب اليوم يواصل نيكي الصعود، إذ زاد 0.37 بالمئة في الجلسة الماضية بعدما سجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 بالمئة ليغلق عند 2265.71 نقطة.

وسجل مؤشر القطاع المصرفي أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو وزاد 2.92 بالمئة بعدما عزز ارتفاع العوائد طويلة الأجل التوقعات للأرباح من الإقراض.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق والمورد لشركة إنفيديا 4.6 بالمئة ليصبح أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي ويضيف 58 نقطة إلى المؤشر.

وقفزت أسهم إنفيديا 8.5 بالمئة الليلة الماضية ترقبا لإعلان الشركة نتائجها غدا الأربعاء.