المؤشر نيكي يرتفع مع اقبال المستثمرين

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الواقع في 3 آب 2022 ليعوض خسائر الجلسة السابقة مع اقبال المستثمرين على أسهم دايكن إندستريز وشركات أخرى سجلت أرباحا قوية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.53 بالمئة إلى 27741.90 نقطة بعدما انخفض 1.42 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة يومية في ثلاثة أسابيع. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 1930.77 نقطة.

وقال ماكي ساوادا، الخبير بشركة نومورا للأوراق المالية “بحث المستثمرون عن الأسهم التي حققت نتائج أرباح إيجابية مما أعطى دفعة للسوق اليابانية… كما أنهم اشتروا أسهما بعد انخفاض الجلسة السابقة”.

وقفز سهم دايكن إندستريز 3.96 بالمئة بعدما رفعت شركة تصنيع أجهزة التكييف توقعاتها. كما ارتفع سهم سكك حديد غرب اليابان 3.47 بالمئة بعد نشر أرباحها التشغيلية الفصلية.

وارتفع سهم سانريو 12.85 بالمئة بعد أن رفع مالك العلامة التجارية هيلو كيتي توقعاته الاقتصادية وتوقعات توزيع الأرباح.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 0.96 بالمئة. كما ربح سهم سوفت بنك المستثمر في مجال التكنولوجيا 0.84 بالمئة.

فيما خسر سهم نينتندو لصناعة الألعاب 1.9 بالمئة وكان الأسوأ أداء بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية الذي انخفض 1.81 بالمئة.

وارتفع 108 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 111.