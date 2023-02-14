المؤشر نيكي يرتفع مقتفيا أثر وول ستريت قبل بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، بعد صعود وول ستريت الليلة الماضية، إذ يتخذ المستثمرون مراكز قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ورشحت الحكومة اليابانية كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان المركزي تماشيا مع ما أفادت به تقارير إعلامية مما حد من تأثير ذلك على السوق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.64 بالمئة عند 27602.77 نقطة. وكان قد ارتفع إلى 27721.82 في وقت مبكر من الجلسة مقتربا من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 27821.22 نقطة.

وقال كازو كاميتاني محلل الاستراتيجيات لدى نومورا “سنحصل الليلة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظرة ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق”.

وزاد كذلك المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 في المئة إلى 1993.09.