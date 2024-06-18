المؤشر نيكي يصعد مدعوما بتعافي شهية السوق بعد خسائر حادة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مع انتعاش شهية المتعاملون لشراء الأسهم بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر نيكي واحدا بالمئة إلى 38482.11 نقطة. وانخفض المؤشر 1.8 بالمئة أمس الاثنين، متراجعا عن المستوى المهم البالغ 38 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.58 بالمئة إلى 2715.76 نقطة.

وكسب سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 2.7 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وقفز سهم تي.دي.كيه 6.32 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع الأجزاء الإلكترونية إنها نجحت في تطوير مواد لبطاريات الحالة الصلبة بكثافة طاقة أكثر 100 مرة.

وقال خبراء استراتيجيون إن حالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة بنك اليابان أثرت على معنويات المتعاملين، ما حد من تقدم المؤشر نيكي.

وفي اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة، قال بنك اليابان إنه سيبدأ في تقليص مشترياته من السندات وسيعلن أيضا عن خطة مفصلة في يوليو تموز لخفض ميزانيته العمومية البالغة خمسة تريليونات دولار.

وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان على هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير في نطاق 0-0.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 165 سهما وتراجع 59 منها واستقر سهم واحد.

وهبط مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 1.14 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية الصناعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.