المؤشر نيكي يغلق دون مستوى 27 ألف نقطة.. اليكم التفاصيل

اختتم المؤشر نيكي الياباني تداولات الجمعة دون مستوى 27 ألف نقطة الرئيسي متأثرا بانخفاضات سجلتها وول ستريت الليلة الماضية، وسط مخاوف من أن إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” عن رفع حاد لأسعار الفائدة قد يتسبب في ركود.

لكن حد من الخسائر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق وسط ارتفاع في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى جانب الأرباح القوية لشركة آي.بي.إم وشركة ديسكو المورد المحلي لمعدات الرقائق.

وتراجع المؤشر نيكي 0.43 بالمئة ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهما على المؤشر، تراجع 186 وارتفع 35، فيما بقيت أربعة دون تغيير.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.71 بالمئة إلى 1881.98 نقطة، وخلال الأسبوع، خسر نيكي 0.74 بالمئة، فيما نزل توبكس 0.85 بالمئة.

وكان قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة هو الأسوأ أداء على نيكي الجمعة، إذ انخفض 1.67 بالمئة، تلاه قطاع المرافق الذي تراجع 1.26 بالمئة.

وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي أغلق على صعود، إذ ارتفع 0.03 بالمئة.

ورغم أن قطاع التكنولوجيا اختتم على انخفاض، فقد ارتفعت أسهم مرتبطة بالرقائق، فقفز سهم طوكيو إلكترون 4.6 بالمئة مما جعله الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

ويتطلع المستثمرون إلى الأرباح اليابانية الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 300 شركة عن نتائجها، فضلا عن اجتماع يتعلق بالسياسيات سيعقده بنك اليابان المركزي يوم الجمعة المقبل.