الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع طفيف.. اليكم التفاصيل

منذ 3 دقائق
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف الجمعة، بعدما تخلت عن بعض مكاسبها في أوائل المعاملات مع ترقب المستثمرين لخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للبحث عن أي دلائل بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع بنسبة 0.57 بالمئة عند 28641.38 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 28792.93 نقطة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا عن بعض مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.15 بالمئة عند 1979.59 نقطة.

وتلقت السوق دعما من الارتفاع الذي قادته أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ كان العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي متحفظين تجاه معدل رفع أسعار الفائدة الذي سيوافقون عليه في اجتماعهم الشهر المقبل.

وسيلقي باول كلمة في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وسجل نيكي انخفاضا أسبوعيا بنسبة واحد بالمئة بعدما ارتفع على مدى ثلاثة أسابيع.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، وعددها 225، ارتفع 134 سهما مقابل انخفاض 83 واستقرار ثمانية.

وسجلت أسهم الشركات الصناعية أفضل أداء، يليها أسهم شركات المواد الأساسية والتكنولوجيا، بينما كانت أسهم شركات الطاقة الخاسر الأكبر بعد انخفاض أسعار النفط الخام الليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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