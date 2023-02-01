المؤشر نيكي يغلق على استقرار دون تغير يذكر

تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة لينهي جلسة الأربعاء دون تغير يذكر، مع هيمنة الحذر على السوق قبيل قرار حاسم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت نفسه، كان الفارق كبير بين الأسهم الرابحة والخاسرة وسط تفاعل المستثمرين مع تقارير الأرباح المحلية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.07 بالمئة عند 27346.88 نقطة، بعد أن صعد 0.81 بالمئة إلى 27547.67 نقطة في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوى في شهر ونصف.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1972.23 نقطة متخليا عن مكاسب مبكرة أيضا.

وصعد المؤشران الرئيسيان للأسهم اليابانية في بداية الجلسة مقتفيان مكاسب تزيد على الواحد بالمئة لكل من المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤا في وتيرة ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة توقعات بأن يتروى الاحتياطي الاتحادي في سياسة التشديد النقدي.

وارتفع 82 من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، بينما انخفض 137 وظل ستة دون تغيير.

وتصدر سهم طوكيو للغاز مكاسب المؤشر نيكي، إذ ارتفع 5.48 بالمئة، تلاه سهم سكرين هولدنجز لصناعة الرقائق بنسبة 5.12 بالمئة ثم صانعة أشباه الموصلات ألبس ألباين بنسبة 5.06 بالمئة بعد إعلان النتائج المالية.

وجاءت شركة توتو لصناعة مواد الإسكان في مقدمة الخاسرين، إذ هبط سهمها 8.37 بالمئة.