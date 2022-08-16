المؤشر نيكي يغلق على استقرار وسط مخاوف اقتصادية

أغلق المؤشر نيكي الياباني دون تغير يذكر، الثلاثاء، وكانت الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأمريكي والصيني.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.01 بالمئة عند 28868.91، منهيا مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1981.96.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى دايوا سكيوريتيز “انتعش السوق في الجلسات (القليلة) الماضية لكن المعنويات ضعفت بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي”.

خفض البنك المركزي الصيني أمس الاثنين أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من كوفيد-19 وأزمة عقارات.

وفي اليابان انخفضت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.48 بالمئة والمصافي 1.5 بالمئة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام في العالم.

ونزلت أسهم شركات الشحن 4.08 بالمئة لتقود الانخفاضات بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وكان سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز الأسوأ أداء على المؤشر نيكي إذ هبط 4.12 بالمئة، يليه نيبون يوسن الذي تراجع 4.09 بالمئة، ثم كاواساكي كيسن كايشا الذي انخفض 3.98 بالمئة.

وتراجع سهم سوفت بنك جروب 2.56 بالمئة.

وارتفع سهم استايل 27.3 بالمئة بعد أن قررت أمازون الاستحواذ على حصة 36.95 بالمئة في مشغل موقع آت كوزمي.

وقفز سهم جافكو جروب 12.37 بالمئة بعد أن “ألمح” مجموعة من المساهمين المدعومين من مستثمر ناشط بارز إلى أنهم يستطيعون شراء حصة أغلبية في الشركة.