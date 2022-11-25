المؤشر نيكي يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الجمعة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة الماضية، مع بيع المستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الصلة بالرقائق وشركات النمو لجني المكاسب، لكن الآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة عالميا حدت من الخسائر.

وهبط المؤشر نيكي 0.35 بالمئة ليغلق عند 28283.03 نقطة وارتفع 1.37 بالمئة خلال الأسبوع. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 2018.00 نقطة لكنه قفز 2.59 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية “باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح اليوم، وحدث ذلك في الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي كان أداؤها قويا في الجلسات القليلة الماضية”.

وأوضح “بشكل عام، كانت السوق مدعومة بآمال بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات”.

وكانت القفزة في المؤشر نيكي في الجلسة السابقة مدعومة بآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 0.78 بالمئة بعد أن قفز 3.21 بالمئة في الأسبوع، في حين انخفض سهم أدفنتست 0.96 بالمئة بعدما ارتفع 3.56 بالمئة خلال الأسبوع.

كما هبط سهم مجموعة دنتسو 2.74 بالمئة بعد تقرير بأن المدعين العامين في طوكيو داهموا شركة الإعلانات وغيرها فيما يتعلق بتلاعب محتمل في عطاءات قبل أولمبياد طوكيو.

فيما صعد قطاع المرافق 1.7 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو، مع ارتفاع سهم شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) 4.6 بالمئة.