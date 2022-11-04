المؤشر نيكي يغلق على انخفاض

اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات الجمعة في بورصة طوكيو على انخفاض إذ دفعت سياسات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المستثمرين إلى عمليات بيع عند عودتهم من عطلة وطنية، على الرغم من أن المكاسب القوية في الأسهم الصينية حدت من الخسائر.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.68 بالمئة إلى 27199.74 نقطة في أسوأ أداء يومي له منذ 11 أكتوبر\تشرين الأول، بعد أن هوى في بداية الجلسة إلى 27032.02 نقطة قبل وقت قصير من فتح الأسواق الصينية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 1915.40 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، ارتفع نيكي 0.35 بالمئة، بينما زاد توبكس بنحو 0.9 بالمئة.

وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الخميس، بعد يوم من تبديد رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول آمال المستثمرين بالقول إنه من “السابق لأوانه” التفكير في تعليق رفع أسعار الفائدة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، انخفض 182 وارتفع 39 واستقر أربعة دون تغيير.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر منخفضة 2.23 بالمئة، وكان أداء قطاع الطاقة هو الأفضل فنزل 0.34 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار النفط.