المؤشر نيكي يغلق على تراجع

أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع الأربعاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة وسط موجة لبيع أسهم القيمة، إلا أن مكاسب أسهم النمو حدت من الخسائر.

وأنهى نيكي التعاملات متراجعا 0.33 بالمئة مسجلا 32166.48 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع نسبته 0.75 بالمئة.

وجاءت موجة البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع نيكي بأكثر من ستة بالمئة في أربع جلسات متتالية حتى الاثنين.

وخسرت مصافي النفط 6.11 بالمئة لتصبح الأسواء أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغة 33 قطاعا. وهبط سهم إنيوس هولدينجز 6.85 بالمئة.

وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29 بالمئة. كما خسر مؤشر البنوك الذي يعد أيضا مقياسا لأداء أسهم القيمة 4.75 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 2305.95 نقطة مع خسارة سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.17 بالمئة.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، وهو من بين أسهم النمو، زاد 1.22 بالمئة مما شكل أكبر دعم للمؤشر نيكي، كما صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93 بالمئة.

وقفز سهم نينتندو 6.09 بالمئة بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 11 بالمئة للعام المالي الذي سينتهي في مارس\آذار.

وزاد سهم مازدا موتور 10.39 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين.