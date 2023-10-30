المؤشر نيكي يغلق على تراجع

هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين مقتفيا التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة ومتأثرا بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأمريكي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.95 بالمئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا متراجعا 1.04 بالمئة عند 2231.24 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز “تراجع المؤشر نيكي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي. وترددَ المستثمرون في شراء الأسهم إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان”.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة.

وتراجع سهم هينو موتورز 18.67 بالمئة إلى 435.2 ين، عند أعلى قليلا من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح.

وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشرا للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 بالمئة.

كما انخفض سهم أومرون إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية.