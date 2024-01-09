المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق، ليقتفي المؤشر أثر وول ستريت.

وارتفع نيكي 1.16 في المئة ليغلق عند 33763.18 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار 1990.

وصعد 156 سهما من بين 225 على المؤشر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2413.09 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب على المؤشر نيكي بعد الأداء المتفائل لشركتي صناعة الرقائق الأمريكيتين إنفيديا وأدفانست مايكرو ديفايسز في وول ستريت.

وربح سهم طوكيو إلكترون 3.28 في المئة بينما قفز سهم أدفانتست 6.05 في المئة بما رفع نيكي بنحو 154 نقطة.

وكانت أسهم الطاقة من بين الأسوأ أداء، بعد أن انخفضت أسعار النفط حوالي أربعة في المئة أمس الاثنين 8\1\2024 بسبب التخفيضات الحادة في الأسعار من قبل السعودية أكبر مُصدر للخام.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم التعدين في بورصة طوكيو 1.23 في المئة، كما تراجع مؤشر الشحن البحري 2.26 في المئة ليقود الخسائر بين 33 قطاعا صناعيا.