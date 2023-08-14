المؤشر نيكي يغلق منخفضا متأثرا بهبوط أسهم الرقائق والطاقة

انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، متأثرا بتراجع أسهم شركات الرقائق التي سارت على درب نظيراتها الأمريكية وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بهبوط أسعار النفط الخام.

تضررت معنويات السوق بشكل عام من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني، فيما أخفق المصدرون في الاستفادة من انخفاض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر متجاوزا 145 للدولار.

وهبط سهم ميتسوي إي اند إس للسفن والآلات 8.32 بالمئة ليتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي، بينما قفز سهم نيبون شيت جلاس 10.55 ليسجل أفضل أداء.

وتراجع المؤشر نيكي 1.27 بالمئة ليغلق عند 32059.91 نقطة بالقرب من أدنى مستوى في الجلسة بعد استئناف التداول عقب عطلة أسبوعية مطولة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 175 وارتفع 48 وظل اثنان دون تغيير.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 2280.89 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا سيكيوريتيز “ستستمر تحركات الأسهم الفردية القوية على خلفية تقارير الأرباح حتى الغد، ولكن التركيز سيتحول تدريجيا بعد ذلك إلى ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بأكثر من المتوقع، واتجاه الاقتصاد الصيني”.

وستنشر الولايات المتحدة والصين بيانات مبيعات التجزئة غدا الثلاثاء، مع إعلان الصين أيضا عن بيانات الإنتاج الصناعي.

وقلصت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست الخسائر لتنهي اليوم على انخفاض 3.2 بالمئة، بينما زادت خسائر إنبكس للطاقة لتغلق على انخفاض 4.8 بالمئة.